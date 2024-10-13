دون صلاح ومصطفى.. 12 صورة ترصد سفر منتخب مصر إلى موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اتجهت بعثة منتخب مصر الوطني إلى العاصمة الموريتانية نُواكشوط، استعدادا لمواجهة موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واستطاع الفراعنة الفوز على موريتانيا في الجولة الثالثة بنتيجة 2-0، بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، إعفاء الثنائي محمد صلاح بسبب خوض المران واللقاء على ملعب نجيل صناعي، ومصطفى محمد بعدما أثبت الكشف الطبي تعرضه لإجهاد العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، ويأتي الرأس الأخضر في الوصافة بـ3 نقاط بالتساوي مع موريتانيا.

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