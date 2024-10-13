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حسم موقف ياسين بونو مع المغرب في هذا الموعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخضع ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي، لفحص طبي، مساء اليوم الأحد، لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها خلال المشاركة مع أسود الأطلس ضد جمهورية إفريقيا الوسطى، مساء أمس، ومن ثم يتم تحديد مدة الغياب.

وذكر موقع "RT"، أن الجهاز الفني لمنتخب المغرب سيحسم موقف بونو من الاستمرار معهم للمباراة المقبلة أو الاستبعاد، بناءًا على نتيجة الفحص الطبي اليوم.

واشتكى بونو من الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ بالدقيقة 32 من المباراة، ليتم استبداله ويشارك منير الحدادي بدلا منه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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