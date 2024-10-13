"لو أبعدناهم من سيتواجد؟".. عضو رابطة الأندية يرد بقوة على حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

رد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، بشأن عدم تواجد الأشخاص الذين أداروا الكرة المصرية، خلال السنوات الـ10 الأخيرة خلال الانتخابات المقبلة.

وقال ثروت سويلم، خلال تصريحات إذاعية: "تصريح حسام حسن عن اتحاد الكرة وجهة نظر شخصية، لكن هناك قامات مرت على الاتحاد خلال الفترة الماضية".

أكمل: "لو أبعدنا كل من كان خلال العشر أعوام الماضية فمن سيتواجد؟ .. حسام حسن نجم كبير لكن نجوم الكرة يتألقون فنيا وليس بالضروري أن يكون كل لاعب كرة لديه الخبرة الإدارية".

أضاف: "هناك قامات تواجدت في كرة القدم المصرية وهدفها خدمة الرياضة، وهناك شخصيات كبيرة ستتواجد في الانتخابات المقبلة والوضع في مصر بات مختلفًا عن ذي قبل".

أوضح: "الشكل الجديد للدوري هو شكل لمصلحة كرة القدم المصرية، ولو تم الاستمرار على الشكل القديم لاستمرينا نحو 10 سنوات ينتهي الدوري في سبتمبر".

وأتم تصريحاته: "الشكل الجديد للدوري جاء بعد موافقة الأندية وبمباركة وزارة الرياضة وهو محصن لن تكون فيه أي مشكلة فيما يخص الهبوط أو لجوء البعض للتقاضي".

اقرأ أيضا:

كولر يستبعد الثلاثي.. مصدر يكشف قائمة الأهلي المشاركة في السوبر

"اللي بيحصل كتير على الجمهور".. تعليق ناري من شوبير على إيقاف قيد الزمالك