الودية الثانية.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة زد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض ودية زد المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد حمدي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد محمود.

خط الوسط : زياد كمال - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي - كونراد ميشالاك.

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