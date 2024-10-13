شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى يقود هجوم بيراميدز فى ودية كونيا سبور التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة كونيا سبور التركي الودية. ويحل بيراميدز ضيفا على كونيا سبور في السادسة من مساء اليوم على استاد نادي كونيا في ختام معسكر الإعداد في تركيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويحل بيراميدز ضيفا على كونيا سبور التركي فى السادسة مساء اليوم على استاد نادي كونيا سبور في ختام معسكر الإعداد تمهيدا للعودة إلى القاهرة، قبل السفر يوم 17 أكتوبر إلى أبوظبي استعدادا لخوض مباريات السوبر المصري بالإمارات، ومواجهة الزمالك يوم 20 أكتوبر في نصف النهائي.