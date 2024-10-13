شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُخطر لاعبي الأهلي بقرار جديد بخصوص مران الفريق قبل السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

أبلغ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بتقديم موعد مران الفريق يومياً لمدة 30 دقيقة، حيث تقرر إقامة المران فى الخامسة والنصف مساءً بدلاً من السادسة مساءً.

يأتي قرار كولر بعدما بدأت درجة الحرارة فى الانخفاض خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب دخول فصل الشتاء، وبعد اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي نهاية أكتوبر الجارى بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد حصوله على راحة لمدة 24 ساعة أمس بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق مساء الجمعة أمام حرس الحدود وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة سجلها أفشة والشحات والمهاجم الشاب سمير محمد، ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اللاعبين راحة منعاً للإجهاد على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم.



ويلتقى فريقا الاهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى، حيث تستضيف دولة الإمارات نسخة جديدة من كأس السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق.