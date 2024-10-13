شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يقرر تأجيل معسكر منتخب مصر مواليد 2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل معسكر منتخب مصر مواليد 2009 ، بقيادة حسين عبد اللطيف ، الذي كان مقررا له الأسبوع المقبل إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا، وذلك بناءً على تعليمات علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

ويحضر علاء نبيل وعادل محفوظ مدير إدارة المنتخبات باتحاد الكرة مباراتي منتخب مصر مواليد 2007 و2008 أمام روسيا للمرة الثالثة واللتين تقاما باستاد الإسكندرية.

وأعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 تشكيل الفريق الذي يخوض به المباراة الودية الثالثة أمام روسيا مواليد 2007 في الرابعة عصر اليوم في اطار الاستعداد لتصفيات امم أفريقيا .

ويضم التشكيل كلا من عمر عبد العزيز في حراسة المرمي ، حسن عماد ومعاذ محمد وادهم فريد ومحمد أنس وعمر العدوي ومحمد حمد وعمرو تامر وأنس رشدي وبلال عطية وحمزة عبد الكريم.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من ، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.