شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين يتنافسون على رئاسة اتحاد الرماية بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 04:56 م

أغلق اليوم، الأحد ، باب الترشح لإنتخابات اتحاد الرماية المقبلة، والمحدد لها 6 نوفمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة.

وترشح على مقعد الرئاسة كل من:

حازم حسني رئيس اتحاد الرماية الحالي.

مصطفى حمدي نجم منتخب الرماية السابق.

محمد الشاذلي عضو مجلس الإدارة السابق.

وأسفرت الانتخابات التكميلية للجنة الأولمبية مؤخرا عن فوز حازم حسني رئيس اتحاد الرماية بمنصب الأمين العام المساعد بعد حصوله على 12 صوتا مقابل 9 أصوات حصل عليها حسن البشبيشي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم الـ 34 للرماية علي الأطباق المروحية وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري، انطلاق فعاليات البطولة فى الفترة من 28 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل والتي تستضيفها مصر بالميادين الأولمبية لنادى الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وأنهى الاتحاد المصري للرماية ، برئاسة حازم حسنى، وضع اللمسات الأخيرة وكافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة البطولة.