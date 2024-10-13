شكرا لقرائتكم خبر عن شلبى ومنسى وميشالاك فى هجوم الزمالك أمام زد وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض ودية زد المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد حمدي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - كونراد ميشالاك.

وخاض الفريق المباراة الودية الأولى أمام إيسترن كومباني صباح اليوم، وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، حيث تقدم أحمد طارق لفريق إيسترن كومباني فى الدقيقة 30، وتعادل سامسون أكينيولا لفريق الزمالك في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمود الشناوي وأحمد فتوح ومحمود بنتايك وجيفرسون كوستا وعلي نوفل و يوسف وائل "الفرنسي" ويوسف أحمد حسن ومحمد عاطف وحازم أسامة وحسام أشرف وسامسون أكينيولا.

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك، ولم يتمكن لاعبوه من ترجمة الفرص التي سنحت لهم من أجل التسجيل، وفي الدقيقة 30 تمكن أحمد طارق من تسجيل هدف التقدم للضيوف، وسعى الزمالك لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بأحمد رفاعي بدلاً من حازم أسامة، وتوالت محاولات الأبيض الهجومية للتسجيل حتى نجح سامسون أكينيولا في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 65، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت على يسار الحارس.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية في الدقائق المتبقية لتسجيل هدف التقدم، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.