شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات الأهلي يقدن المنتخب للفوز ببرونزية بطولة العالم للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

‏حقق قطاع الكاراتيه بالنادي الأهلي إنجازا جديدا، بعدما ساهمت لاعبات الأهلي «مريم العزبي ومريم أسامة وحبيبة موسى» فى ‏الحصول على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للناشئين والشابات تحت 21 عامًا، والتي تقام فعالياتها فى مدينة فينيسا الإيطالية.‏

وشاركت لاعبات الأهلي الثلاثة في المواجهات التي خاضها المنتخب بشكل أساسي، وقدمن أداءً مميزًا للغاية، خلال المواجهة ‏الأولى أمام منتخب مونتنيجرو، ثم الفوز على منتخب تركيا، قبل الخسارة أمام منتخب إسبانيا، وبعدها الفوز على منتخب ‏لوكسمبرج في لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.‏



قدمت لاعبات الأهلي عروضا قوية، وكان لهن دور مؤثر في الحصول على البطولة، لأنهن يمثلن القوام الأساسي ‏للمنتخب، وتحت قيادة فنية متميزة لـ إبراهيم مجدي المدير الفني، بطل العالم السابق، وأحد نجوم الكاراتيه السابقين بالنادي.‏



جاءت نتائج الثلاثي مريم العزبي ومريم أسامة وحبيبة موسى مع المنتخب الوطني، انعكاسا للاهتمام الكبير بقطاع الكاراتيه، ‏تحت قيادة خالد فضل، وفي ظل تواجد أفضل العناصر في كافة الفئات العمرية، وهو ما كان له دور كبير في حصد ‏البطولات، والمساهمة في الإنجازات التي تحققها المنتخبات الوطنية بكافة المحافل القارية والدولية.