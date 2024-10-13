شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع رحلة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين فى آسيا بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

يتابع الجهاز الإداري للنادي الأهلي رحلة الدولي الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق مع منتخب بلاده للمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية حالياً.

وشارك وسام أبو علي مع منتخب فلسطين في مباراة العراق الخميس الماضي بملعب الأخيرة، والتي فاز فيها منتخب أسود الرافدين بهدف نظيف ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد وسام أبو علي للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراة الكويت المقرر لها السابعة من مساء الثلاثاء، بملعب جاسم بن حمد فى قطر بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وبدأ منتخب فلسطين مساء أمس السبت، في قطر الاستعداد لمواجهة الكويت ويحرص الجهاز الإداري للأهلي لمتابعة مرحلة اللاعب وموعد عودته للقاهرة للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر استعداداً للارتباطات المقبلة.

من ناحية أخرى، أنهى مسئولو الأهلى، خلال الساعات الأخيرة، الترتيبات النهائية لرحلة الإمارات لخوض منافسات بطولة السوبر المصري في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري ، وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات بالسفارة المصرية بالإمارات من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة برحلة الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، التي تقام بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميد وسيراميكا.

وأنهي مئولو القلعة الحمراء ترتيبات الرحلة بالتنسيق مع السفارة الإماراتية بالقاهرة، حيث يقوم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في الإمارات بالتنسيق مع جهاز الكرة بالأهلي لإنهاء كافة ترتيبات الرحلة.

ويلتقى فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى.