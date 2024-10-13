شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم يكشف موعد قرعة الدوري.. وموقفه من انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية، إن هناك بعض الأشخاص يريدون إثارة الجدل، وكيف لا تكون هناك قرعة في الدوري الممتاز، لابد أن تكون هناك قرعة لاختيارات الملاعب، بالإضافة إلى تحويل الأرقام إلى أندية فى الجدول.

وأضاف ثروت سويلم، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، قلت إنه لن تكون هناك قرعة هذا الأسبوع، ولا توجد مؤجلات، ولن تكون هناك قرعة موجهة، والشركة الألمانية ستضع 5 أيام بين كل جولة وستضع حساب التوقفات للمنتخب، ولن تكون هناك تأجيلات لأنه ستكون هناك المساحة لخوض المنافسات الأفريقية.

وتابع ثروت سويلم، "هناك قرعة بعد يوم 20 من الشهر الجاري، وبالتحديد 25 أكتوبر، بعد السوبر المصري، وتم الاتفاق على انطلاق الدوري نهاية أكتوبر الجاري".

وأكد ثروت سويلم أنه لابد أن تكون هناك قرعة للملاعب لأن كل فريقين سيتواجهان مرة واحدة، ولابد أن تكون هناك قرعة من أجل ذلك".

وتابع عضو رابطة الأندية، "لا نتعامل مع الشركة الألمانية إلا من خلال الشركة المتحدة، ولا يوجد من يتدخل فى عملهم، ولا توجد مؤجلات، وسيكون هناك 26 أسبوعًا وفق ما اشترطته الشركة لإنهاء الدوري مبكرًا، وهو ما وصلنا إليه من خلال الأندية مع الرابطة والاتحاد".

وكشف ثروت سويلم موقفه من خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة في شهر ديسمبر قائلاً: "أحب أن أكون في اتحاد الكرة ولكن اللائحة حاليًا أن الترشح عن طريق القائمة وليس فرديًا، ومن الوارد ألا يحب البعض وجودي، وأنا أريد التواجد ولكن الشكل هو ما سيحدد تواجدي من عدمه".

وأضاف ثروت سويلم، "أنا متواجد فى رابطة الأندية عن طريق اتحاد الكرة، ولا أعلم هل سأستمر أم ستكون هناك رؤية مختلفة، لكن أنا أحب أن أكون موجودا في اتحاد الكرة".

واختتم ثروت سويلم، "ندير الرابطة لحين انتخاب الرابطة الجديدة والأندية هي من تختار ممثليها، بجانب شخصين ممثلين عن اتحاد الكرة، ولذلك مستمرون في عملنا لحين التشكيل الجديد".

كما رد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، على تصريحات حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، بشأن عدم تواجد الأشخاص الذين أداروا الكرة المصرية خلال السنوات الـ10 الأخيرة خلال الانتخابات المقبلة. وقال ثروت سويلم، "تصريح حسام حسن عن اتحاد الكرة وجهة نظر شخصية، لكن هناك قامات مرت على الاتحاد خلال الفترة الماضية، ولو أبعدنا كل من كان خلال العشر أعوام الماضية فمن سيتواجد؟!.

وأضاف عضو رابطة الأندية، "حسام حسن نجم كبير لكن نجوم الكرة يتألقون فنيا وليس بالضرورة أن يكون كل لاعب كرة لديه الخبرة الإدارية، وهناك قامات تواجدت في كرة القدم المصرية وهدفها خدمة الرياضة، وهناك شخصيات كبيرة ستتواجد في الانتخابات المقبلة".

وأردف سويلم، "الوضع في مصر بات مختلفًا عن ذي قبل، والشكل الجديد للدوري هو شكل لمصلحة كرة القدم المصرية، ولو تم الاستمرار على الشكل القديم لاستمرينا نحو 10 سنوات ينتهي الدوري في سبتمبر".

واختتم ثروت سويلم عن شكل الدوري الجديد، "الشكل الجديد للدوري جاء بعد موافقة الأندية وبمباركة وزارة الرياضة، وهو محصن لن تكون فيه أي مشكلة فيما يخص الهبوط أو لجوء البعض للتقاضي".