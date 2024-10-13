شكرا لقرائتكم خبر عن ملك صلاح لاعبة بتروجت تشارك فى معسكر الهوبس لتنس الطاولة بفرمان دولى والان مع تفاصيل الخبر

اختار الاتحاد الدولي لتنس الطاولة المصرية ملك صلاح لاعبه نادي بتروجت تحت 11 سنة ضمن منتخب أفريقيا المشارك فى معسكر الهوبس العالمي، الذي يضم أفضل الناشئين في جميع القارات.

وتشارك اللاعبة أيضًا في بطولة العالم تحت 12 سنة المقامة فى مدينة أسينشون بدولة باراجواي خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر المقبل.

وسبق للاعبة بتروجت الفوز ببطولة أفريقيا، وبطولة العرب، وبطولة السعودية الدولية تحت11 سنة في تنس الطاولة، ليتم اختيارها ضمن أفضل المواهب على مستوى العالم في هذه السن الصغيرة.