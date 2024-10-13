شكرا لقرائتكم خبر عن كوماندز يد الزمالك يستعدون لبطل المغرب فى الجيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص الجهاز الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك ، بقيادة فرناندو باربيتو، على خوض اللاعبين مرانا فى الجيم استعدادا لمواجهة المنتدى المغربى السابعة مساء غد، الإثنين، فى ختام مواجهاته بالدور الأول ببطولة أفريقيا للأندية بالمغرب.



أحمد الأحمر



كريم هنداوى



لاعبو يد الزمالك فى الجيم

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بضربة البداية الخميس على بطل اثيوبيا بنتيجة 50-16 قبل الفوز على الصداقة الكاميرونى 30-14 .

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الزمالك، على رأس المجموعة الثالثة بجوار فرق: "منتدي المغربي، والصداقة الكاميروني، وكريكوس الأثيوبي".

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "أحمد الأحمر، كريم هنداوي، محمود خليل (فلفل)، يوسف ناجي، أكرم يسري، بلال أحمد،أحمد حسام، عمر الفولي، زياد حشاد، عمر الوكيل (بكار)، أحمد سامح، مازن رضا، شادي خليل، محمد طارق، يوسف عزو، عمر بيبو، يوسف بن معرف".

جدير بالذكر أن الزمالك يتربع على عرش أكثر الأندية تتويجاً باللقب الأفريقي برصيد 12 مرة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".