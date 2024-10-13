شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء مصطفى محمد من خوض مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، إعفاء مصطفي محمد من المشاركة في مباراة موريتانيا، بعدما أثبت الكشف الطبي تعرضه لإجهاد العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني إراحته حفاظاً عليه من تفاقم الإصابة.

وتسافر بعثة منتخب مصر فى الرابعة عصر اليوم متوجهة إلى موريتانيا لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

ويكفي الفراعنة التعادل بأي نتيجة في هذه المباراة لضمان التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما واصل الفراعنة انتصاراتهم في التصفيات، محققين العلامة الكاملة بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.