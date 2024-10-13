شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر يتسلم جائزة أنت قدوة ويعلق: إيهاب جلال القدوة والرمز الحقيقي والان مع تفاصيل الخبر

نشر محمد جابر ميدو ، لاعب النادي المصري، صورة عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أثناء استلامه جائزة "أنت قدوة"، وعلق عليها عبر حسابه على انستجرام قائلا: "تشرفت باستلام جائزة أنت قدوة، الجائزه التي كان من المقرر أن تقدم لمدربي وكابتني المحترم ايهاب جلال رحمة الله عليه، ولكن بعد أن توفاه الله، قام مجموعة من الشباب المحترمين بتقديمها لكل من تكلم إيهاب جلال وكان يعتبره قدوة فى الالتزام والاحترام داخل الوسط الرياضي".

وأضاف ميدو، "أشكر كل من شارك في هذا التكريم ويشرفني أن أكون واحدا من اللي كابتن إيهاب كان شايفهم قدوة، رحمة الله عليك يا كابتني انت القدوه والرمز الحقيقي للإنسان المحترم ذو الأخلاق الرفيعه في جنه الخلد ان شاء الله يا محترم".



ميدو جابر

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".



وقرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقام حالياً بمدينة بوزنيقة بالمغرب - والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء، مع فرق متباينة المستوى، وذلك للوقوف على مستوى لاعبي الفريق والصفقات الجديدة وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين.



ويتابع علي ماهر، اللاعبين الدوليين الذين غابوا عن انطلاق معسكر الفريق بسبب المباريات الدولية مع منتخباتهم، وفي مقدمتهم أحمد عيد ظهير أيمن الفريق وخالد الصبحي، اللذان يتواجدان مع المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وكذلك البنيني أتدجيكو سامادو لتواجده مع منتخب بلاده.