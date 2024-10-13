شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه يترأس بعثة الزمالك فى السوبر المصرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس حسام المندوه، أمين صندوق نادى الزمالك، بعثة الفريق الكروى الأول فى بطولة السوبر المصرى، التى ستقام فى الإمارات خلال الفترة من خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك ، برئاسة حسين لبيب ، تكليف حسام المندوه برئاسة بعثة الفريق الأول التى ستسافر إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أبو ظبي الخميس المقبل، الموافق 17 أكتوبر الجاري، بناءً على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.