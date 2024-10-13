شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال خالد مسعد أمام أهلي جدة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد مسعد، نجم الكرة السعودية السابق ونادي أهلي جدة، خلال الشهر المقبل، وبدأت وسائل الإعلام تتحدث عن هذا المهرجان المرتقب، ونستعرض فى السطور التالية بعض التساؤلات والمعلومات الخاصة بهذه المباراة.

س: ما هو موعد هذه المباراة والملعب الذي تُقام عليه؟

ج: يلتقي الأهلي مع أهلي جدة السعودي يوم 12 نوفمبر المقبل بالمملكة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، بمشاركة عدد كبير من نجوم الكرة السعودية.

س: هل أعلن الأهلي موقفه الرسمي من هذه المباراة؟

ج: لا.. لكن النادي السعودي أعلن عنها، كما أن مصادر في القلعة الحمراء أكدت أن المهرجان سيُقام في الرياض يوم 12 الشهر المقبل.

س: هل سيُشارك الأهلي بجميع نجومه في هذه المباراة؟

ج: لا .. فقد تقرر مشاركة الأهلي في هذه المباراة الودية بدون لاعبيه الدوليين بسبب ارتباطهم بمباريات الأجندة الدولية خلال تلك الفترة، حيث سيلعب منتخب مصر خلال هذه الفترة مباراتي بتسوانا والرأس الأخضر فى تصفيات أمم أفريقيا المقبلة (المغرب 2025).

س: وماذا عن المقابل المالي للأهلي من هذه المشاركة؟

ج: لم يتم الإعلان عن المبلغ المالي الذي سيحصل عليه الأهلي من وراء المشاركة في مهرجان اعتزال خالد مسعد، لكن التقارير الإعلامية تؤكد أن الأهلي سيحصل على مليون أو مليون و500 ألف دولار.

س: ماذا عن موقف مارسيل كولر من المشاركة في هذه المباراة؟

ج: حسب المعلومات الواردة من الأهلي فقد رحّب مارسيل كولر بخوض هذه المباراة.

س: ماذا ينتظر الأهلي الفترة المقبلة؟

ج: يستعد الأهلى لخوض منافسات بطولة السوبر المصري في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بالإمارات، وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات بالسفارة المصرية بالإمارات من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة برحلة الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، التي تقام بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.