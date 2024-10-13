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منتخب مصر يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى موريتانيا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - حسن السعدني

الأحد، 13 أكتوبر 2024 03:16 م

خاض لاعبو منتخب مصر  بقيادة حسام حسن مرانهم الأخير اليوم، الأحد، قبل السفر إلى موريتانيا لخوض مواجهة الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا.

وأدى المنتخب تدريبه الوحيد اليوم الأحد على ملعب نادي زد بالتجمع الخامس، وراد العميد اختبار قدرات اللاعبين على ملعب نجيل صناعي استعدادا لمواجهة مرويتانيا على ملعب من نفس النوعية مساء الثلاثاء.

ويكفي الفراعنة التعادل بأي نتيجة في هذه المباراة لضمان التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما واصل الفراعنة انتصاراتهم في التصفيات، محققين العلامة الكاملة بعد الفوز في ثلاث مباريات متتالية، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.


وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.


بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.

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مران المنتخب

 

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حسام حسن

 

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زيزو 

 

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وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل في التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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