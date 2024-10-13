شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يناقش مع معاونيه خطة الأهلي للسوبر المصري فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع معاونيه قبل مران اليوم، الأحد، لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق، والارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً وعالمياً.

ويناقش كولر مع معاونيه موقف المصابين والمستبعدين من رحلة الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري وغيرها من ترتيبات رحلة الفريق إلى الإمارات، ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب مباراة حرس الحدود الودية التي خاضها الفريق، الجمعة، وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

واستقر مارسيل كولر على قائمة الفريق التي ستسافر إلى الإمارات 17 أكتوبر الجاري لخوض بطولة السوبر المصري، بمشاركة أندية الزمالك وبيراميدز وسيراميكا ، وتضم قائمة الأهلي التي ستسافر الإمارات الخميس المقبل 25 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس ، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد ، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا ووسام أبو علي.

من ناحية أخرى، أنهى مسئولو الأهلى، خلال الساعات الأخيرة، الترتيبات النهائية لرحلة الإمارات لخوض منافسات بطولة السوبر المصري في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري ، وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات بالسفارة المصرية بالإمارات من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة برحلة الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، التي تقام بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميد وسيراميكا.

وأنهي مئولو القلعة الحمراء ترتيبات الرحلة بالتنسيق مع السفارة الإماراتية بالقاهرة، حيث يقوم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في الإمارات بالتنسيق مع جهاز الكرة بالأهلي لإنهاء كافة ترتيبات الرحلة.

ويلتقى فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى.