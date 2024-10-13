شكرا لقرائتكم خبر عن شركة استادات تتحمل تكاليف علاج وتأهيل يوسف حسن لاعب الكرة ومنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من منطلق دور شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي فى دعم الرياضة والرياضيين ومتماشياً لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة والرياضيين، قررت الشركة تحمل كافة تكاليف علاج لاعب كرة القدم، يوسف حسن، وتأهيله طبياً، لإعادته للملاعب سريعاً، وذلك بعد ظهوره الأخير فى قناة أون تايم سبورت.

وكلف مجلس إدارة شركة استادات الوطنية بمتابعة الحالة الصحية للاعب وتطور حالته وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه وتأهيله.

وأكد المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن دور الشركة بجانب الاستثمار، هو الدعم الرياضى والمسؤولية المجتمعية والثقافية، وتقديم كافة الدعم للرياضيين .

وتهدف شركة استادات إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة في الارتقاء بالجانب الرياضي والاجتماعي بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ورعايتهم رياضيا واجتماعيا وثقافيا.

وأكد المهندس/ أحمد عطية نائب رئيس مجلس الادارة، أن تبذل شركة استادات جهداً كبيرا في الاهتمام بأبناء مصر ورعايتهم ،حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المبادرات لرعاية الأبناء واكتشاف مواهبهم .