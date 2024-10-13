استادات تتكفل بعلاج لاعب الزمالك بعد الاستغناء عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قررت شركة استادات الوطنية، تحمل كافة تكاليف علاج يوسف حسن، لاعب الزمالك السابق، وتأهيله طبياً، لإعادته للملاعب سريعاً، وذلك بعد استغناء النادي الأبيض عنه.

وكلف مجلس إدارة شركة استادات الوطنية بمتابعة الحالة الصحية للاعب وتطور حالته وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه وتأهيله

وأكد المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، على أن دور الشركة بجانب الاستثمار، هو الدعم الرياضى والمسؤولية المجتمعية والثقافية، وتقديم كافة الدعم للرياضيين .

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