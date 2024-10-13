لم يفز حتى الآن.. كيف استعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في السوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في السوبر المصري للأبطال بالإمارات، خلال الفترة من 20 أكتوبر حالي حتى 24 من نفس الشهر، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، برنامجا للفريق قبل السوبر، بخوض ثلاث وديات، خاض مباراتين ويتبقى لقاء وحيد مساء اليوم ضد زد.

وخسر الزمالك من بتروجيت في الودية الأولى، بنتيجة 2-1، يوم 10 أكتوبر، وتعادل 1-1 مع إيسترن كومباني صباح اليوم، ومن المقرر ان يخوض مباراة زد مساء اليوم.

ويفتتح الزمالك مشواره في كأس السوبر المصري للأبطال بمواجهة بيراميدز، يوم 20 أكتوبر الحالي، ويلتقي الفائز من المباراة بالفائز من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا في النهائي.

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