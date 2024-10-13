"لدينا إمكانيات".. حارسة زد تكشف طموحاتها للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت إلهام هاني حارسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي زد، طموحاتها للموسم الجديد من الدوري المصري الذي يشهد الظهور الأول للأهلي والزمالك.

وقالت إلهام في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي: "في هذا الموسم ليس لدينا روح وعزيمة فقط، لدينا إمكانيات ونثق في أننا يمكن أن نفعل شيء هذا الموسم".

وأضافت: "الإدارة هذا الموسم تضع أمل كبيرا علينا في حصد بطولة الدوري وننافس على لقب الكأس، لأننا فريق يقاتل لأخر دقيقة ولدينا روح قوية ومباريات كثيرة الموسم الماضي، فزنا بها بهذه الروح".

وتستضيف سيدات زد الزمالك، في الرابعة عصر غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري للسيدات.

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