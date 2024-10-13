هل يتم سحب لقب الدوري من الأهلي بسبب وسام أبو علي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي خالد الغندور على موقف، الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول للنادي الأهلي، بعد الاتهامات بقيده بشكل غير قانوني، مع إمكانية سحب لقب الدوري من الأهلي.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "ردًا على ما تردد بشأن وجود تزوير في قيد وسام أبو علي بالنادي الأهلي، تواصلنا مع اتحاد الكرة للرد على ذلك، وتم التأكيد، أن وسام أبو علي يحمل الجنسيتين الدنماركية والفلسطينية".

وأضاف: "اتحاد الكرة أكد أن قيد وسام أبو علي، بجواز السفر الفلسطيني مستندات صحيحة".

وأوضح: "هناك من يشكك في جواز سفر وسام أبو علي ومجاملة اتحاد الكرة للنادي الأهلي بقيد اللاعب بجواز سفر وهمي، خاصة ولكن الحقيقة هي أنه قبل تسليم جواز السفر الفلسطيني، بيتوجه اللاعب إلى اتحاد الكرة للإطلاع على كافة الأوراق والإجراءات الخاصة بعملية القيد".

وتابع: "اتحاد الكرة أكد أنه قبل قيد وسام أبو علي وأثناء المفاوضات النادي الأهلي تواصل معهم، لقيد اللاعب كفلسطيني ووقتها الإجراءات كانت معروفة".

وأتم تصريحاته: "كان رد اتحاد الكرة على الأهلي ضرورة تجهيز ما يثبت أنه فلسطيني وسستم قيده، وهذا ما حدث وبالتالي كل مستندات القيد صحيحة وما يتردد عن سحب لقب الدوري من الأهلي غير صحيح".

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