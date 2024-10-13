إعفاء مصطفي محمد من خوض مباراة منتخب مصر و موريتانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تصفيات أمم أفريقيا 2025

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 04:07 م 10/13/2024 4:07:33 PM

فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن إعفاء مصطفي محمد لاعب الفريق من المشاركة في مباراة موريتانيا بعد أن أثبت الكشف الطبي تعرضه لإجهاد العضلة الخلفية وفضل الجهاز الفني إراحته حفاظا علي اللاعب من تفاقم الإصابة .

تسافر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم متوجهة إلى موريتانيا لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب .