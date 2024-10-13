الارشيف / اخبار الرياضه

افتتاح الدورة التدريبية الرخصة الافريقية A4 بحضور علاء نبيل

افتتاح الدورة التدريبية الرخصة الافريقية A4 بحضور علاء نبيل

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح علاء نبيل المدير الفني للاتحاد والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين وايهاب الجندي مقرر الادارة الفنية ، دبلومة التدريب الافريقية للحصول على الرخصة A وهى الرابعة من دبلومة التدريب الافريقية بعدد ٢٨٠ ساعة لمدة ٦ شهور وتنفذ على مدار ٦ كورسات ويقوم المدربين بالتطبيق العملى على الأندية بين كل كورس .

ويشارك فى الدورة كل من .. نبيل محمود - محمد الجرداوى ـ احمد سعيد اوكا ـ محمد عز ـ رضا الفيداوى ـ أسامة زكى ـ محمود الدمشيتى ـ محمود الشيمى ـ عبد الناصر عباس ـ محمد عبد الرؤوف ـ تامر مرسي ـ احمد محمدى ـ احمد لطفى ـ محمد الصغير ـ احمد مصطفى ـ احمد عبد الرحمن ـ محمد الزلاقى ـ محمود الطاهرى ـ احمد كمال عبد المنعم ـ علاء عبد الرؤوف ـ محمد عرفة ـ احمد السيد ـ اشرف الزواوى ـ نشوى شرابى - ضياء الخطيب .

وهناك نشاط مكثف لإدارة المدربين حيث يبدأ غدا الكورس الثالث من الرخصة C4 C5 بفرع الجيزة والرخصة C9 C8 بالقاهرة ، وبعد غد الكورس الثانى من الرخصة C11 C10 بالقليوبية والغربية

