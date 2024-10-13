محمد صلاح في الصدارة.. هدافو مصر في تصفيات أمم أفريقيا تاريخيًا

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ منتخب مصر مسيرته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بداية من نسخة 1968 بعد أن شارك قبلها في بطولات 1957 و1959 و1962 و1963 بدون تصفيات بسبب قلة عدد المنتخبات في هذا التوقيت.

ويتصدر صلاح قائمة أفضل هدافي الفراعنة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بإجمالي 20 هدفًا، حسام حسن (12 هدفًا)، أحمد حسن (10 أهداف)، أحمد الكاس (9 أهداف)، محمود حسن "تريزيجيه" (8 أهداف).

ثم يأتي الثلاثي محمود الخطيب وأحمد حسام ميدو ومحمد أبوتريكة برصيد (6 أهداف) لكل منهم، يليهم الرباعي أسامة خليل وحازم إمام وعماد متعب ومروان محسن (5 أهداف).

غادر نبيل عماد دونجا معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد تعرضه للإصابة، حيث لم يتمكن من اللحاق بمباراة موريتانيا التي أُقيمت في 15 أكتوبر ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

إصابة دونجا:

خضع اللاعب لاختبارات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي، بقيادة محمد أبو العلا، بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية، التي أثبتت استمرار معاناته من الإجهاد، وقرر الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة اللاعب، الذي غادر المعسكر بعد انتهاء تدريب اليوم.

يذكر أن منتخب مصر حقق فوزًا مهمًا على نظيره الموريتاني بنتيجة 2-0، حيث سجل محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح هدفين، ليعزز الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.