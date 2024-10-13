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ميداليتين برونزيتين جديدة لمصر فى بطولةالعام للكاراتيه بايطاليا

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل الثنائي محمد حمدى و عبد الرحمن طلبة على ميداليتين برونزيتين اليوم  فى منافسات بطولة  الشباب تحت 21 سنه ببطولة العاالم بإيطاليا
حيث حقق بطل منتخب مصر محمد حمدى الميدالية البرونزيه
-60 ك كومتية 
وحصد البطل عبد الرحمن طلبه  بالميدالية البرونزيه كاتا رجال  
ليرتفع بذلك رصيد مصر من الميداليات الى 9 ميداليات متنوعة بواقع 3ذهب و 2فضة و 4برونز 
وكانت قد حققت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه 7 ميداليات متنوعة امس فى اليوم الرابع ببطولة العالم للناشئين والشباب و تحت 21 سنه  المقامة حاليا بإيطاليا 
حيث توج ابناء الفراعنة بالميداليات السبعة امس  بواقع 3 ذهب و2 فضة و2 برونز  

وجاءت نتائج البعثة المصرية امس كالتالى:

حصدت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه مريم طنطاوى الميدالية الذهبية -66 كومتيه فردى شابات

-وكان قد توج بطل منتخب مصر  للكاراتيه محمد اشرف  بالميدالية الذهبية - 68 كومتيه فردى شباب  

-و حصلت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه ملك  ناجى على الميدالية البرونزية+ 66 كومتيه فردى شابات  

-و حصلت  رؤى طاهر  على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات  

-وحصلت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه نورهان مصلح  على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات

-وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية  الذهبية   تحت 63 كومتيه فردى ناشئين  

-و توجت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية  تحت47 كومتيه فردى ناشئات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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