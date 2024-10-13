"على العين والرأس".. شوبير يعلق على اختلاف رأي حسام حسن بشأن محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، بإراحة محمد صلاح قائد الفراعنة من مباراة موريتانيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "بعض الناس قارنوا رأي حسام وقت مغادرة صلاح لمعسكر منتخب مصر في أمم أفريقيا وحاليا، على الرغم من أن الرأيين مختلفان، وقتها كان صلاح يغيب لمدة شهرين، بسبب الإصابة التي تعرض لها، كل شيء متغير والثوابت في الأديان فقط، يمكن أن يتغير رأيك مع الوقت ومن يوم لآخر".

وأضاف: "الناس لن تمسك في تصريح طوال الوقت، توجد مشكلة في ملعب موريتانيا لأنه نجيل صناعي قديم، لهذا حدث اتفاق بين صلاح وحسام، وطالما تم القرار بالاتفاق "يبقى على العين والرأس"، المنتخب بحاجة لنقطة واحدة للتأهل رسميا، وإذا خسر المباراة المقبلة، سيتبقى لما مباراتي بوتسوانا وكاب فيردي".

وأتم شوبير تصريحاته: "أن تكون علاقة صلاح وحسام جيدة الأهم، واللاعب خرج من مباراة موريتانيا مبتسما، وجلس على مقاعد البدلاء "يضحك ويهزر"، لماذا كل هذا الغضب؟".

ويمكن الإطلاع على القصة الكاملة لتصريحات حسام حسن من هنا.

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