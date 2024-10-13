"متوقع".. أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حقيقة إيقاف القيد بالنادي الأبيض مرة آخرى بسبب مستحقات الغاني أتشمبونج.

قال أحمد سالم في تصريحات على القناة الأولى: "إيقاف القيد أمر متوقع لكن لم يتم إخطارنا بأي شئ رسمي حتى الآن".

أضاف: "سوف يتم سداد المبلغ خلال الأيام المقبلة من أجل إنهاء الأمور دون الدخول في أزمات جديدة".

أكمل: "صدور بطاقة دولية مؤقتة لبوبيندزا أمر طبيعي للاعب مثلما حدث مع كهربا في وقت سابق، لأن الزمالك سيقدم شكوى رسمية مدعمة بالأوراق والمستندات خلال أيام وقتها فيفا سوف ينظر لأوراق نادي الزمالك والشكوى ومن بعدها يصدر قرارا رسميا.

و أتم تصريحاته: "الإنجليزي أوفي إيجاريا قام بالخضوع لكشف طبي ولكن الإدارة بالتنسيق مع المدير الفني قررا عدم التعاقد مع اللاعب".