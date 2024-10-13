"وديات وصفقات محتملة".. كيف يستعد الزمالك لبطولة السوبر المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يواصل فريق الزمالك في مقره بميت عقبة تحضيراته الفنية؛ استعداداً لخوض منافسات النسخة المقبلة من بطولة السوبر المصري.

ويُشارك الزمالك بالبطولة التي ستُقام في الإمارات ببطاقة ذهبية رفقة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

بداية الزمالك بالبطولة ستكون بمواجهة نظيره بيراميدز في دور نصف النهائي عصر يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما في النهائي بالفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدور ذاته.

ويستعد الزمالك للمباراة بثلاث وديات؛ إذ خسر في الأولى على يد نظيره بتروجت على أن يخوض وديتين في يوم واحد وهو الأحد المقبل؛ إذ يلتقي عند الحادية عشرة صباحًا بنظيره إيسترن كومباني على ملعب النادي قبل أن يواجه فريق زد في الخامسة مساءً على نفس الملعب.

وقرر الجهاز الفني للفريق أن تُسافر بعثة ناديه إلى الإمارات يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري؛ إذ تُقام البطولة خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.

ولم يحسم الزمالك موقفه بعد من إضافة صفقات صيفية لتعزيز صفوفه قبل البطولة من عدمها؛ إذ قال أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة خلال حلوله ضيفاً بفضائية أم بي سي مصر 2 مساء الجمعة:"القيد مازال مستمرًا حتى يوم 25 أكتوبر وفي حال عدم التعاقد مع صفقات جديدة سيتم الانتظار إلى شهر يناير المقبل والقوام الحالي جيد".

وهنا لم يحسم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إمكانية تواجد صفقات جديدة من عدمها في بطولة السوبر.

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