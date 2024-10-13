شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بالفيديو لرجال يد الأهلي قبل مواجهة سي إف جي الكونغولي والان مع تفاصيل الخبر

يعقد ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى الأهلى ، محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق قبل التوجه لمواجهة سي إف جي الكونغولي ضمن منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالمغرب.

ويتناول فريق كرة اليد بالنادى الأهلى وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحا، ثم تعقد محاضرة بالفيديو في الثالثة عصرا، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والخططية قبل المباراة.

ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.