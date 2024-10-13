شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران تيتو لاعب منتخب التجديف وبطل أفريقيا فى أجواء عائلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 11:30 ص

احتفل أحمد خالد (تيتو)، لاعب منتخب التجديف، والبطل الأولمبى، بعقد قرانه على نور همام، بطلة أفريقيا ولاعبة المنتخب المصري للتجديف، فى جو عائلى اقتصر على الأهل والأصدقاء .

أحمد خالد حقق الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية للتجديف 2023 وشارك في أولمبياد باريس 2024، بينما حصلت نور همام على الميدالية الفضية في البطولة الأفريقية للتجديف 2019.

نور همام هي شقيقة مريم همام، لاعبة المنتخب وبطلة أفريقيا أيضا، والتي تمت خطبتها مؤخرًا على مصطفى قنديل، لاعب المنتخب المصري للتجديف وبطل أفريقيا.

حضر الحفل لاعبي ولاعبات المنتخب المصري للتجديف والعديد من الشخصيات البارزة في اللعبة.



اللاعب مع الاصدقاء



جانب من الحفل



حفل خطوبة لاعب التجديف