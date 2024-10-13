شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الكأس الجديدة لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية بمصر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الكأس الجديدة وهوية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2024 مصر.

وتًقام النسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية في الغردقة بمصر، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 26 أكتوبر 2024.



وتعكس الهوية الجديدة ألواناً زاهية مستلهمة من رمال الشواطئ الأفريقية وأمواجها الزرقاء، وتحمل كُرة مزينة بخريطة أفريقيا، ترمز هذه الصورة إلى التزام "كاف" للاحتفال بكرة القدم الأفريقية.



ويخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، اليوم الأحد، ثاني تدريباته بالغردقة استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجارى وسط اجواء حماسية من اللاعبين .



واطمأن محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية من المدير الفنى على ترتيبات إقامة المنتخب، خلال المعسكر الذى انطلق أمس، وكذلك جاهزية اللاعبين للبطولة خصوصاً أن هناك دعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد بقيادة جمال علام لحصد اللقب الأفريقي.



وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبدالرحمن الشافعيّ، مصطفي على صاصا،إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.



ويضم الجهاز الفني كلاً من أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.