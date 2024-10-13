شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على 1.5 مليون دولار من ودية أهلي جدة فى اعتزال خالد مسعد والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى عن اتفاق النادي الأهلي مع الأهلي السعودي على إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 12 نوفمبر المقبل فى اعتزال النجم السعودي السابق خالد مسعد بدون لاعبي الأهلي الدوليين لانشغالهم بالأجندة الدولية التي سيخوض خلالها منتخب مصر مباراتي الرأس الأخضر وبتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة ( المغرب 2025).

وأوضح محمد الليثى، خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7، "يحصل الأهلي على مليون و500 ألف دولار من النادي السعودي مقابل خوض هذه المباراة التي تم الاتفاق على جميع تفاصيلها خلال الأيام الماضية، وحصلت إدارة الأهلي على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني بخوض هذه المباراة بدون الدوليين في الساعة التاسعة مساء يوم 12 نوفمبر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المعروف بـ "الجوهرة المشعة".

من ناحية أخرى، كشف الإعلامى محمد الليثى أن مسئولى النادي الأهلي يسابقون الزمن خلال الأيام الحالية لضم مهاجم أجنبي لتدعيم الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية بعدما كشفت بطولة السوبر الأفريقي الأخيرة التى خسرها الأحمر أمام الزمالك حاجة الفريق الأهلاوي إلى مهاجم أجنبي مُتميز.

وقال محمد الليثى، "دخل الأهلي في مفاوضات مع أكثر من مهاجم أجنبي، فيما تسبب مرض دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر في تأجيل حسم صفقة المهاجم الأجنبي ويمتلك دينو أكثر من مهاجم أجنبي كان قد عرضه على الأهلي منذ فترة لكن قرار الأهلي بتأجيل ملف المهاجم لإنتقالات يناير المقبلة جعل دينو لامبرتي يغلق هذا الملف، وبعدما تراجع الأهلي في قراره وبدأ يُفكر في ضم مهاجم أجنبي حالياً تواصل مسئولي النادي مع وكيل أعمال كولر لكنه أخبرهم بمعاناته من أزمة صحية جعلته غير قادر على التواصل وبحث ملف المهاجم الأجنبي ويتواصل الأهلي مع أطراف ووكلاء لاعبين آخرين من أجل ضم مهاجم أجنبي قبل غلق باب القيد، وهو ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة ".