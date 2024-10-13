شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فكري يتخلف عن معسكر المصري فى المغرب.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

تخلف سمير فكري لاعب النادي المصري عن معسكر الفريق المقام حالياً بالمغرب ضمن المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، وذلك بسبب وفاة شقيقته قبل يوم واحد من سفر البعثة، ومن المقرر أن يلحق اللاعب بالبعثة خلال الفترة المقبلة في أسرع وقت.

وكانت بعثة النادي المصري وصلت فجر أمس، السبت، إلى المغرب استعداداً للدخول في معسكر مغلق، وذلك بعد خوض مباراة ودية في المرحلة الأولى من الإعداد بالقاهرة، والتي استمرت لنحو أسبوع بعد انتهاء الراحة، حيث فاز المصري على فريق الطيران بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة شهدت تألق الصفقات الجديدة، خاصة السنغالي بابا بادجي المنضم إلى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".