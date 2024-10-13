شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه ينافس على 9 ميداليات فى بطولة العالم للناشئين والشباب بإيطاليا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق منافسات اليوم الخامس والختامى لبطولة العالم للناشئين والشباب للكاراتية تحت 21 سنه بإيطاليا، اليوم، حيث ينافس أبطال منتخب مصر تحت 21 سنه على 9 ميداليات عالمية متنوعة بواقع ( 5 ذهب ، 4 برونز).



ينافس على الميداليات الذهبية:

- عمر اشرف -84 ك كومتية شباب تحت 21 سنة

-يوسف هانى -75 ك كومتية شباب تحت 21 سنة

-عادل عمارة -67 ك كومتية شباب تحت 21 سنة

-رحمة طلبه -61 ك كومتية آنسات تحت 21 سنة

-منة الله الهوارى -55ك كومتية آنسات تحت 21 سنة

ينافس على الميداليات البرونزية :

-عبد الرحمن طلبه كاتا فردى شباب تحت 21 سنه

-فريق منتخب مصر للكاتا شابات تحت 21 سنه (مريم العزبي- مريم أسامة -حبيبة موسى -جنى رأفت)

-محمد حمدى 60 ك كومتية شباب تحت 21 سنه

-ميار هشام -68 ك كومتية شابات تحت 21 سنه



ويحرص مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية برئاسة محمد الدهراوى عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى على دعم ومؤازرة البعثة المصرية، وأشاد الدهراوى بدعم الدولة المصرية و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لابطال الكاراتية المصرى والمتابعة الدائمة والمستمرة لمعسكرات المنتخبات الوطنية و مؤازرة ومتابعة البعثة المصرية مما خلق روح تنافسية بين الابطال وساعدهم على بذل قصارى جهدهم للتمثيل المشرف لمصر.

كما أشاد رئيس الاتحاد المصرى بأداء البعثة المصرية والتى استطاعت ان تحصد امس 7ميداليات مختلفة بواقع 3 ذهب و 2 فضة و 2 برونز من خلال متابعته اللحظية للبطولة مع رئيس البعثة الدكتور سامح الشبراوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية وعضو اللجنة الفنية بالاتحاديين العربى والافريقي، أمين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام، والجهازالفني والإداري والطبى والبدنى والنفسي.

وأعرب الدهراوى عن سعادتة بوصول أبناء منتخبنا الوطني لنهائيات منافسات بطولة العالم، مشيرا إلى ثقته العالية فى أبطال منتخبنا المصرى تحت 21 سنه وقدرتهم على حصد المزيد من الميداليات الذهبية وعزف السلام الجمهورى المصرى على منصات التتويج العالمية ،متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد