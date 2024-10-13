منتخب الكرة الشاطئية يخوض ثاني تدريباته بالغردقة استعداداً لأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ، بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، اليوم الأحد، ثاني تدريباته بالغردقة استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجارى وسط أجواء حماسية من اللاعبين.

واطمأن محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية، من المدير الفنى على ترتيبات إقامة المنتخب، خلال المعسكر الذى انطلق أمس، وكذلك جاهزية اللاعبين للبطولة خصوصاً أن هناك دعما كبيرا من مجلس إدارة الاتحاد بقيادة جمال علام لحصد اللقب الأفريقي.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلاً من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى، واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبدالرحمن الشافعيّ، مصطفي على صاصا، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلاً من أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبياً، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى ، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.