شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة فى نسختها التاسعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 11:21 ص

تختتم اليوم، الأحد، منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها التاسعة والمقامة على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 10 آلاف دولار.

ويقام اليوم نهائي منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط".

وكان الثنائي المصري المكون من "هادية الجندي ولوجين وصفي" قد حققا الميدالية البرونزية في منافسات زوجي السيدات بعد خسارتهن أمام زوجي موريشيوس بنتيجة 2-0.

وشارك في البطولة 182 لاعبا ولاعبة من 27 دولة وهى: "موريشيوس - الهند - سويسرا - الجزائر - السعودية - البرتغال - مالطا - إسبانيا - ماليزيا - المغرب - اسكتلاندا - المجر - هولندا - استونيا - الأردن - جزيرة كوك - لوكسمبورج - ليتوانيا - بلغاريا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - النمسا - الولايات المتحدة الأمريكية - تايلاند - سنغافورة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".