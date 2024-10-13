شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يقود دفاع الزمالك فى ودية إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التشكيل الذي سيخوض به الأبيض ودية إيسترن كومباني، بعد قليل، على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

أحمد فتوح يقود تشكيل الزمالك أمام إيسترن كومباني

وجاء تشكيل الزمالك فى المباراة الودية أمام إيسترن كومباني كالتالى:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود بنتايك - جيفرسون كوستا - علي نوفل.

خط الوسط : يوسف وائل "الفرنسي"- يوسف أحمد حسن - محمد عاطف - حازم أسامة.

الهجوم : حسام أشرف - سامسون أكينيولا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى مساء اليوم أمام فريق زد على ملعب النادي.

أحمد فتوح شارك فى ودية الزمالك أمام بتروجت

وسبق وشارك أحمد فتوح فى مباراة فريقه الودية، أمام بتروجت التى أقيمت الخميس الماضى، على ملعب النادى بميت عقبة، وكان أحمد فتوح قد غاب عن المشاركة مع الزمالك خلال الفترة الماضية على خلفية الحادث الذى تسبب في حبس اللاعب، إلا أنه بعد الافراج عنه على ذمة القضية عاد للمشاركة في التدريبات، لتكون أول مشاركة في مباريات الأبيض في ودية بتروجت الماضية.

وتأتى مشاركة فتوح في مباراة الزمالك وبتروجت بعد غياب 63 يوما عن الظهور مع الأبيض، حيث كانت آخر مشاركة له مع الزمالك فى مباراة زد بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى، والتى أقيمت يوم 8 أغسطس الماضى أى منذ شهران ويومان بالتحديد، وانتهت وقتها بفوز الأبيض بهدف دون رد.