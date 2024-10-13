شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو بوبيندزا للفيفا خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

جهز مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف شكوى الجابونى بوبيندزا لتقديمه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما تسلم نادى بوخارست الرومانى بطاقة دولية مؤقتة للجابونى بوبيندزا من الاتحاد الدولى، وإخلال اللاعب باتفاقه مع الزمالك للانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويضم ملف شكوى الزمالك ضد بوبيندزا كافة الأوراق والمستندات التي تثبت صحة موقف الزمالك، حيث حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، بناءً على المستندات المقدمة من نادي الزمالك، والتي تضمنت اتفاق التعاقد وإنهاء تعاقد اللاعب مع النادي الأمريكي والتي أصبح بموجبها بوبيندزا لاعبا حرا، وأرسل نادي الزمالك إلى اللاعب تذاكر الطيران، حسب الاتفاق، لكنه تخلف عن الحضور دون إبداء أسباب.

ويتسلح الزمالك بإصدار الفيفا بطاقة دولية مؤقتة للجابونى بوبيندزا ستمكن النادي الروماني من تسجيل اللاعب، وهو ما يحقق السبب القانوني الذي يمكن نادي الزمالك من تقديم شكوي إلى الاتحاد الدولي ضد اللاعب والنادي الروماني للحفاظ على حقوقة القانونية والمادية والأدبية.