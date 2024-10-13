شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد لاعبيه الدوليين من مواجهة أهلي جدة فى اعتزال خالد مسعد والان مع تفاصيل الخبر

يشارك النادي الأهلي في مباراة اعتزال خالد مسعد نجم الكرة السعودية الأسبق ونادي أهلي جدة يوم 12 نوفمبر المقبل بالمملكة، وتقرر مشاركة الأهلي في هذه المباراة الودية بدون لاعبيه الدوليين بسبب ارتباطهم بمباريات الأجندة الدولية خلال تلك الفترة، وتقام المباراة المرتقبة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة" بمشاركة عدد كبير من نجوم الكرة السعودية.

من ناحية أخرى، أنهى مسئولو الأهلى، خلال الساعات الأخيرة، الترتيبات النهائية لرحلة الإمارات لخوض منافسات بطولة السوبر المصري في الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري، وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات بالسفارة المصرية بالإمارات من أجل إنهاء بعض الأمور الخاصة برحلة الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري، التي تقام بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميد وسيراميكا.

وأنهي مئولو القلعة الحمراء ترتيبات الرحلة بالتنسيق مع السفارة الإماراتية بالقاهرة، حيث يقوم محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في الإمارات بالتنسيق مع جهاز الكرة بالأهلي لإنهاء كافة ترتيبات الرحلة.

ويلتقى فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى.