شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكثف جهوده لإنهاء تأشيرة أمادو باه للحاق بمعسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

كثف مسئولو النادي المصري جهودهم خلال الساعات الماضية لإنهاء تأشيرة الغيني أمادو باه للسفر إلى المغرب، واللحاق بمعسكر الفريق المقام حالياً ضمن المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، وكان اللاعب تخلف عن السفر مع البعثة بسبب تأخر حصوله على تأشيرة السفر، ويتدرب أمادو باه حالياً بالقاهرة مع المستبعدين من رحلة المغرب.

وكانت بعثة النادي المصري وصلت فجر أمس، السبت، إلى المغرب استعداداً للدخول في معسكر مغلق، وذلك بعد خوض مباراة ودية في المرحلة الأولى من الإعداد بالقاهرة، والتي استمرت لنحو أسبوع بعد انتهاء الراحة، حيث فاز المصري على فريق الطيران بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة شهدت تألق الصفقات الجديدة وخاصة السنغالي بابا بادجي المنضم إلى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع النادى المصرى ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من، الزمالك، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي، وقال على ماهر فى تصريحات لـ"الخليج 365": "مجموعتنا متوازنة ولها إيجابيات وسلبيات، المصرى والزمالك يعرفان بعضهما جيداً، وهذا سلاح ذو حدين ويصعب المباراتين على الفريقين، ولكن فى النهاية نتمنى أن نقدم مباريات جيدة ونحقق نتائج إيجابية ونسعد جماهير بورسعيد، نحترم جميع الفرق فى أى تصنيف ونستعد بنفس الطريقة للجميع، ولم يعد هناك فرقاً ضعيفة فى أفريقيا".