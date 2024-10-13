شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاضل بين عرضى زد وسيراميكا لبيع القندوسى قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل مسئولو النادى الأهلى بين عرضى زد وسيراميكا للحصول على خدمات الجزائري أحمد القندوسى لاعب الفريق المعروض للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفتح مسئولو النادي الأهلي المزاد لبيع الجزائري أحمد القندوسي من أجل الوصول لأفضل عرض مالي للاعب الجزائري، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء بعرض اللاعب للبيع على خلفية أزمة تصريحاته الأخيرة التي وجه خلالها اتهاماً لإدارة النادي بأن الأهلي يتعامل مع وكيل لاعبين بعينه من أجل إتمام صفقاته، وهو ما تسبب فى فشل انضمام الجزائري جمال الدين بلعيد للأهلي الصيف الجاري.

وتلقت إدارة الأهلي على مدار الأيام الماضية عدة عروض من أندية محلية وخارجية للتعاقد مع القندوسي الذي لعب الموسم الماضي مُعاراً من الأهلي إلى سيراميكا، وقال مصدر في الأهلي إن اللاعب الجزائري بات هدفاً للكثير من الأندية المحلية بعد تألقه اللافت للنظر الموسم الماضي مع فريق سيراميكا.

وأكد المصدر أن ناديى سيراميكا وزد فى مقدمة الأندية التي ترغب فى ضم اللاعب مع تداول أنباء حول رغبة بيراميدز فى الحصول على خدمات اللاعب، الذي سبق مارسيل كولر مدرب الأهلي ورفض عودته للقلعة الحمراء أكثر من مرة.

فى سياق آخر، يلتقى فريقا الأهلي وسيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى نصف نهائى بطولة السوبر المحلى.

وتستضيف دولة الإمارات نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربعة فرق.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.