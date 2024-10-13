شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز حلولا لتفادى إيقاف القيد مجددا بسبب باتشيكو وأشيمبونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عدة حلول على مائدته، تحسبا لتلقي إخطار خلال الأيام المقبلة بإيقاف القيد مجددا؛ بسبب مستحقات الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق، الذى ينتظر صدور حكم لصالحه ضد القلعة البيضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على مستحقاته.

الزمالك يواجه شبح إيقاف القيد مجددا حال عدم تسديد 172 ألف دولار للغانى بنجامين أشيمبونج، خاصة أن الزمالك تلقى خطابًا من الاتحاد الدولى"فيفا" يفيد بتغريم النادى 172 ألف دولار بسبب التأخر فى سداد القسط الأخير المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج، ويجهز مجلس الإدارة المبلغ المستحق لسداده خلال الأسبوع الجارى قبل تلقى خطابا بإيقاف القيد.

على الجانب الآخر، تترقب إدارة الزمالك صدور الحكم النهائي في استئناف البرتغالى جايمى باتشيكو، والخاص بالحصول على مستحقاته المتأخرة، حيث سبق وأخطرت محكمة التحكيم الرياضي نادي الزمالك بمد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من باتشيكو إلي يوم 31 اكتوبر2024، وهو ما يعطي للمحكمة الحق في إصدار الحكم في أي وقت حتى يوم 31 اكتوبر2024.

ويحق لباتشيكو الحصول على 500 ألف دولار، في حين يطالب المدرب بالحصول على قيمة عقده بالكامل والتي تبلغ قرابة المليون و700 ألف دولار، وينتظر الزمالك صدور الحكم النهائي في القضية حتي يتم التحرك في عدة اتجاهات للحل مع المدرب البرتغالي ومنها التفاوض على تقسيط الغرامة، أو التنازل عن جزء منها لحل الأزمة.