شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى الدور ربع النهائي ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 11 إلى 17 أكتوبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

- فوز علي أبو العينين على طارق مؤمن بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-6, 9-11, 11-5.

فوز يوسف سليمان على جريج لوبان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 13-11, 11-4.

فوز كريم عبد الجواد على الهندي راميت تاندون بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-8, 11-13, 11-4, 11-6.

فوز أمينة عرفي على مواطنتها سنا إبراهيم بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 12-10, 11-4, 11-8.

- فوز فريدة محمد على جراسي جير بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 14-12, 11-9.

- فوز زينة ميكيوي على كا يي لي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 11-8.

- هزيمة كنزي أيمن أمام اليابانية ساتومي واتنبي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-9, 11-7.

- هزيمة ملك خفاجي أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-7, 12-10.

- هزيمة نادين شاهين أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-2, 11-4.

- هزيمة محمد أبو الغار أمام الانجليزي مروان الشوربجى بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-6, 9-11, 11-7.

- هزيمة مازن هشام أمام القطري عبد الله التميمي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-9, 3-11, 8-11, 11-4.

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