شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا مصر 2007 و2008 يواجهان روسيا للمرة الثالثة ودياً اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخبا مصر مواليد 2007 و2008 نظيريهما الروسي فى الرابعة والسابعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية للمرة الثالثة، فى إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى و د أيمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.

بينما يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من ، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس،والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.