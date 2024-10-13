شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض وديتى إيسترن كومبانى وزد استعدادًا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك وديتين اليوم، الأولى أمام إيسترن كومبانى والثانية أمام زد، في إطار الاستعداد لمنافسات السوبر المصري التي ستقام بالإمارات فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، وطلب الخواجة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني خوض 3 مواجهات ودية لتجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية قبل لقاء بيراميدز في السوبر المصري.

وخاض الزمالك المباراة الودية الأولى أمام بتروجت والتى انتهت بفوز الفريق البترولى بنتيجة 2 – 1، إلا أن الجهاز الفني للزمالك لا يلتفت لنتائج المواجهات الودية بقدر الاهتمام بتجهيز جميع اللاعبين وتطبيق الخطة الفنية التي سيعتمد عليها في السوبر المصري، خاصة وأن الجميع في القلعة البيضاء يمنى النفس بالتتويج باللقب، قبل بداية الموسم الجديد.

ورصد مسئولو نادى الزمالك مكافآت خاصة للاعبى الفريق الأول حال التتويج ببطولة السوبر المصري الرباعى المقرر إقامته فى الإمارات فى الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر بمشاركة الأهلى، بيراميدز وسيراميكا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بطولة السوبر الرباعى المصري بعد الحصول على الكارت الذهبى، بينما يشارك بيراميدز فى البطولة بعد التتويج بكأس مصر، بينما يلتقى الأهلى بطل الدورى مع سيراميكا بطل كأس الرابطة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى، بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبى والشركة المتحدة للرياضة، وبالتعاون مع الاتحادين الإماراتى والمصرى لكرة القدم.