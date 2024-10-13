شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تتوجه اليوم إلى نواكشوط لخوض مباراة الإياب أمام موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

تتوجه بعثة منتخب مصر الاول بقيادة حسام حسن ، اليوم الأحد، إلى نواكشوط لخوض مباراة الإياب أمام منتخب موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل. ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم البعثة جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري.

وبات منتخب مصر هو المنتخب العربي الوحيد صاحب الكلين شيت فى أول 3 جولات من تصفيات أمم أفريقيا، حيث استقبلت كل المنتخبات العربية هدفا على الأقل في التصفيات، وكان آخرها المنتخب التونسي الذى تلقى الهزيمة أمام جزر القمر.

وحقق المنتخب الوطني فوزا مثيرا على نظيره الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

بهذه النتيجة عزز المنتخب الوطني صدارة مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وانتصر أمام موريتانيا بثنائية.